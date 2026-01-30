Titoli e azioni ad alto rischio piazzati ai clienti senza informazioni banca condannata a risarcire l' investitore

La Corte di appello di Perugia ha stabilito che una banca deve restituire 70.000 euro a un investitore umbro. La decisione arriva dopo che l’istituto ha piazzato titoli ad alto rischio ai clienti senza informarli sui rischi reali. La banca dovrà risarcire il risparmiatore, che si era rivolto alle autorità legali per fare valere i suoi diritti.

La Corte d'appello di Perugia dà ragione a un investitore umbro. Gli avvocati dell'Unione consumatori: "Prodotto inadeguato e informazioni scorrette". Attenzione alla prescrizione: scade ad aprile 2026 La Corte di appello di Perugia ha condannato un istituto bancario a restituire 70.000 euro a un risparmiatore umbro. Il contenzioso con la banca era nato a seguito della vendita delle azioni della Banca Popolare di Bari al risparmiatore, su consiglio della sua banca la Cassa di Risparmio di Orvieto. L’investitore, del comprensorio amerino, assistito dagli avvocati dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria, si è rivolto alla giustizia ritenendo di non essere stato informato dei rischi dell’investimento in maniera corretta, Cosa che i giudici di appello hanno riconosciuto, sancendo il diritto alla restituzione dell’intera somma investita, pari a circa 70.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

