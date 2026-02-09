Presunti maltrattamenti all’asilo la voce dei genitori | Mio figlio è una vittima Non dormo da cinque giorni

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state tre le famiglie che questa mattina si sono presentate davanti al Tribunale di Benevento, in attesa degli interrogatori di garanzia nell'inchiesta sui presunti maltrattamenti all'asilo delle Battistine. Tra loro una madre, visibilmente provata, che ha affidato a poche parole tutta la sua angoscia: " Non dormo da cinque giorni". Un'attesa silenziosa, fatta di sguardi bassi e tensione, mentre all'interno del palazzo di giustizia si sta per consumare uno dei passaggi più delicati dell'inchiesta. Un altro genitore ha parlato apertamente della posizione del proprio figlio: " Mio figlio è una vittima.

