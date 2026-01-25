Il ritorno in piazza Verdi rappresenta un segnale positivo per il futuro della città. Il sindaco e l’assessore hanno definito questa occasione come l’inizio di un cambiamento significativo, con l’ultima rappresentazione al Comunale Nouveau che apre nuove prospettive per la comunità locale. Questa ripresa simbolica conferma l’impegno per un rinnovamento che coinvolge cultura, socialità e vivibilità urbana.

L’ultima prima al Comunale Nouveau segna l’inizio di quella che sarà "una bella rivoluzione per la città". L’approdo a Itaca, cioè la riapertura della preziosa sede storica di piazza Verdi è infatti prevista il 14 febbraio 2027. Con la campagna di raccolta fondi, intitolata ’I 72 Nostoi. Il circolo del Ritorno’ (alla quale aziende, cittadini e commercianti di successo sono chiamati a partecipare), "siamo a buon punto – dice il sindaco Matteo Lepore, presidente della Fondazione lirica, che non si è perso la prima dell’Idomeneo –. C’è molto entusiasmo: abbiamo raggiunto il target necessario per il restauro degli affreschi, degli stucchi e degli interni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ottimismo per il futuro. Sindaco e assessore: "Una bella rivoluzione tornare in piazza Verdi"

