Nordio alla Camera | riforma giustizia e nuovi interventi sulle carceri

Il ministro Carlo Nordio ha illustrato alla Camera le principali novità riguardanti la riforma costituzionale sulla giustizia, insieme al Piano triennale volto a ridurre il sovraffollamento carcerario e migliorare la gestione della giustizia minorile. L’intervento si concentra su interventi mirati a riformare il sistema giudiziario e penitenziario, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza e rispetto dei diritti.

Il ministro Carlo Nordio presenta alla Camera la riforma costituzionale sulla giustizia e il Piano triennale per il sovraffollamento carcerario e la giustizia minorile. Sono iniziate nell’Aula della Camera le comunicazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulle principali novità del settore giudiziario e penitenziario. La maggioranza ha predisposto una risoluzione che evidenzia come la riforma costituzionale approvata definitivamente dal Senato il 30 ottobre 2025, recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, sarà presto sottoposta a referendum confermativo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

