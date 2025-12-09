Benedizione del presepe e dell' albero ma non solo | la comunità ha un nuovo defibrillatore

Ferraratoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della festività dell’Immacolata, la piccola comunità di Maiero, frazione del Comune di Portomaggiore, si è ritrovata nel centro del paese per aprire solennemente il periodo natalizio con la benedizione del presepe e dell’albero da parte del parroco portuense don Davide in piazza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

