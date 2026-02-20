Nicola era un amico | riapriamo il Blumen in suo ricordo

Nicola Monticelli, amico molto stimato, è venuto a mancare recentemente, e per ricordarlo si riapre l’hotel Blumen. La struttura, chiusa da tempo, riaprirà a fine maggio grazie all’impegno della famiglia e di alcuni amici. Il ristorante e le camere saranno rinnovati, mantenendo lo stile originale. Nicola amava quel luogo e passava spesso le sue estati lì, incontrando persone e creando ricordi. La riapertura del Blumen rappresenta un gesto di affetto verso lui e il suo legame con quel posto.

"L’hotel Blumen tornerà ad accogliere ospiti da fine maggio, nel ricordo del nostro caro Nicola Monticelli". Ad annunciarlo i titolari dell’hotel Urbinati, nuovi proprietari della struttura. La famiglia Urbinati ha acquistato albergo, bar e ristorante di Monticelli, scomparso lo scorso giugno a soli 45 anni. "Abbiamo accettato la proposta della madre Lina e della famiglia di Nicola arrivata questo inverno – racconta Stefano Urbinati – Nicola era un grande amico. Siamo distanti appena 50 metri e ci conosciamo da sempre. Abbiamo collaborato a ogni stagione. Quando Nicola ci ha lasciati, a giugno, è stato un dolore immenso per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nicola era un amico: riapriamo il Blumen in suo ricordo" «Mio figlio Paolo Taormina ucciso davanti al pub che doveva dargli un futuro. Ora riapriamo O' Scruscio con il suo nome, era il suo sogno»Riapriamo O' Scruscio, dedicandolo a mio figlio Paolo Taormina, ucciso davanti al pub che avrebbe rappresentato il suo futuro. Leggi anche: Addio a Nicola Pietrangeli, il ricordo del figlio Marco: "Più che un papà, per me è stato un amico" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nicola era un amico: riapriamo il Blumen in suo ricordo; Nicola Dangerous affair 15 febbraio - Amici Clip | Witty TV; Amici 25, Valentina in lacrime dopo la puntata. Alessandra Celentano rassicura Nicola: Non ti manca nulla; Alla parete del Covelo in Valle del Sarca la via Pipì e Cocò. Binaghi, il toccante messaggio per Pietrangeli: Nicola era il tennis, perdo un amicoBinaghi: Pietrangeli era il tennis, nel senso più profondo del termine Quando si parla di Nicola, si pensa subito ai record, alle Coppe Davis, ai titoli e ai trionfi che resteranno per sempre nella ... corrieredellosport.it Addio a Nicola Pietrangeli, Panatta in tv: Un gigante del tennis e un amico veroIl mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis azzurro e simbolo di un’epoca irripetibile. A ricordarlo in diretta tv a Storie Italiane su Rai Uno è stato ... affaritaliani.it Nel 1° anniversario del caro amico Nicola Pisano ,grande carpentiere ,persona buona ,socievole sempre con il sorriso , amicone e sempre con la bella parola ,Ciao Nicola ,siamo vicini alla tua famiglia in questo triste ricordo della tua partenza - facebook.com facebook