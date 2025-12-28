La bufala sul ritiro dal calcio di Cavani che ha ingannato tutti i tifosi | cosa c'è di vero
Negli ultimi giorni è circolata una notizia che ha sorpreso molti tifosi: il presunto ritiro di Edinson Cavani dal calcio a 38 anni. Tuttavia, si tratta di una bufala nata in Argentina come scherzo di aprile, priva di fondamento. Questa storia ha dimostrato ancora una volta quanto siano potenti le voci infondate sui social media e l’importanza di verificare le fonti prima di credere a certe notizie.
No, Cavani non si ritira dal calcio giocato a 38 anni: la storia della bufala nata in Argentina come "Pesce d'Aprile" che ha ingannato tutti sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notte emozionante alla Bombonera, Cavani: "Un giorno non sarò più qui, mi godo tutto" - , Edinson Cavani ha lasciato trasparire un lato profondamente nostalgico, parlando - m.tuttomercatoweb.com
