La bufala sul ritiro dal calcio di Cavani che ha ingannato tutti i tifosi | cosa c'è di vero

Negli ultimi giorni è circolata una notizia che ha sorpreso molti tifosi: il presunto ritiro di Edinson Cavani dal calcio a 38 anni. Tuttavia, si tratta di una bufala nata in Argentina come scherzo di aprile, priva di fondamento. Questa storia ha dimostrato ancora una volta quanto siano potenti le voci infondate sui social media e l’importanza di verificare le fonti prima di credere a certe notizie.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.