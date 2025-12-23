Bimbo 13enne rischia di morire trasportato d'urgenza da Napoli a Verona con volo militare e operato | è salvo

23 dic 2025

Il 13enne trasferito da Napoli a Verona con volo di Stato. È stato operato all'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Paziente in fin di via trasportato d’urgenza da Galatina a Ciampino con un volo dell’Aeronautica Militare

Leggi anche: Bimbo di un anno in fin di vita trasportato d’urgenza da Lamezia a Ciampino dall’Aeronautica Militare

