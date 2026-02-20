Napoli inseguimento in centro finisce in incidente | 16enne arrestato con droga e contanti

Nella serata di ieri, un inseguimento in pieno centro a Napoli si è concluso con un incidente e l’arresto di un ragazzo di 16 anni. Durante la fuga, il giovane ha abbandonato un pacchetto con droga e denaro contante, che sono stati trovati dagli agenti. La polizia ha fermato il ragazzo poco dopo, trovandolo in possesso di sostanze illegali e soldi sospetti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei passanti che si trovavano nella zona.

Serata movimentata quella di ieri in città, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 16enne napoletano con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato in via Padova, dove gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato uno scooter sfrecciare a forte velocità. Alla vista della pattuglia, il conducente, invece di fermarsi all'alt intimato dai poliziotti, ha accelerato nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un lungo inseguimento tra le strade cittadine, durante il quale il giovane ha effettuato manovre particolarmente pericolose, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione.