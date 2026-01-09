Napoli filtra cauto ottimismo per David Neres | potrebbe partire titolare nella partita contro l’Inter?
A Napoli, si valuta con cautela la possibile presenza di David Neres nella formazione titolare per la partita contro l’Inter. Il suo recupero, ancora in corso, potrebbe influire sulle scelte di formazione in vista di uno degli incontri più rilevanti della stagione. Restano da monitorare gli aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante brasiliano, che potrebbe contribuire alla strategia del team domenica sera.
Il possibile recupero di David Neres accende le speranze in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter, uno degli appuntamenti più attesi del calendario. Nella giornata di ieri, infatti, l’esterno offensivo si è allenato regolarmente in gruppo, un segnale incoraggiante dopo i problemi che ne avevano messo in dubbio la disponibilità. Permane ancora un . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
