MyPlant & Garden 2026 Randazzo | Una X edizione di incrementi e successi

MyPlant & Garden 2026 si conclude con una forte crescita di visitatori e espositori. Randazzo ha annunciato che questa decima edizione ha visto un aumento del 15% di presenze rispetto all’anno scorso, attirando professionisti da tutta Italia. Sono stati presentati nuovi prodotti e tecnologie innovative per il settore del giardinaggio. La manifestazione ha rafforzato la sua posizione come appuntamento di riferimento nel settore, con un occhio rivolto al futuro. La fiera si chiude con molti obiettivi raggiunti.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Siamo alla conclusione di MyPlant & Garden, una decima edizione di grande successo. Abbiamo avuto, infatti, un incremento di visitatori e di espositori con una grande soddisfazione generale". Così Valeria Randazzo, exhibition manager e amministratore delegato Myplant & Garden, in occasione della giornata di chiusura della decima edizione di 'MyPlant & Garden', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. "La manifestazione a Milano è internazionale, ma lo è ancor di più grazie all'appuntamento di Dubai, la cui prima edizione si è svolta nel 2025.