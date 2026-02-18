MyPlant & Garden 2026 Randazzo | Ottimo inizio a renderla ricca a 360 gradi sono gli 800 marchi presenti

MyPlant & Garden 2026, evento di Milano, si è aperto con entusiasmo grazie alla presenza di oltre 800 marchi, un dato che testimonia la crescita della fiera. Randazzo, uno degli organizzatori, ha sottolineato come questa edizione rappresenti un ottimo punto di partenza per il settore, grazie anche alla varietà di prodotti esposti, che vanno dalle piante rare agli strumenti per il giardinaggio. La fiera continua a coinvolgere professionisti e appassionati, attirando visitatori da tutto il Paese. La giornata si è conclusa con un forte interesse verso le novità del settore.

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - “Questa decima edizione di MyPlant & Garden è un appuntamento molto importante: sono presenti, infatti, oltre 800 marchi in esposizione, che la rendono molto ricca a 360 gradi sul settore del florovivaismo, del paesaggio e del giardinaggio in generale”. Sono le parole di Valeria Randazzo, exhibition manager e amministratore delegato Myplant & Garden, in occasione della giornata di apertura della decima edizione di di ‘MyPlant & Garden', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. “Si è ampliata molto la sezione macchinari del padiglione 20, il cuore del florovivaismo presente nel padiglione 16 e padiglione 12, nonchè il mondo del giardinaggio, che si può trovare sempre nel padiglione 12, per poi completarsi con una sezione del paesaggio e il tripudio della decorazione floreale nel padiglione 8 - illustra Randazzo - È un appuntamento importante anche perché aspettiamo 210 delegazioni buyer in visita da cinque continenti” il che rende questa manifestazione “sempre più internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

