MrRain in concerto a Firenze

Mr.Rain ha annunciato un concerto a Firenze nel 2026, scegliendo per la prima volta i teatri come location per il suo tour. La decisione deriva dalla volontà di offrire un’esperienza più intima ai fan, con spettacoli che combinano musica e performance visive. La data si inserisce in un calendario ricco di eventi, attirando l’attenzione di molti appassionati. La vendita dei biglietti partirà a breve e si prevede grande affluenza.

MR.RAIN, con all'attivo 24 dischi di platino e 5 dischi d'oro, porterà la sua musica nelle principali città italiane con una serie di concerti pensati per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa. Le prevendite per i biglietti apriranno a partire da oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 18.