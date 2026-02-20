Nel 1968, BMW lancia i suoi motori 6 cilindri aspirati, segnando una svolta nella sua lunga tradizione. Questa scelta di progettare motori in linea a più frazioni rafforza la reputazione del marchio come produttore di alta qualità. La casa bavarese utilizza questa tecnologia per migliorare le prestazioni e l’affidabilità dei suoi veicoli. Il primo esempio di questa famiglia di motori si trova sulla Serie 5, che riscosse subito successo tra gli appassionati di auto sportive e di lusso. La produzione di questi motori continua ancora oggi.

Alla fine della Seconda guerra mondiale la Bmw, come tutta la Germania, è in ginocchio. Nata per produrre motori per aerei nel 1916 (da cui, il marchio che richiama un’elica), la casa bavarese si trova con una fabbrica a nord di Monaco smantellata dagli Alleati e con gli storici impianti di Eisenach confinati nella zona occupata dall’esercito sovietico. L’azienda deve ripartire da zero, ricostruire la propria identità passo dopo passo, e lo fa iniziando con una moto monocilidrica, per poi passare a una berlina, la 501, che monta un sei cilindri derivato da un propulsore di prima della guerra. I mattoni di questa rinascita saranno l’Isetta, vetturetta prodotta su licenza dell’italiana Iso, poi la piccola 700, infine la 1500 del 1962, firmata nello stile dall’italiano Giovanni Michelotti, che darà vita a una dinastia di modelli di cilindrata superiore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Motori immortali: Bmw 6 cilindri aspirato, lunga dinastia

Leggi anche: Mercedes GLC 53: torna il 6 cilindri, più piacere di guida e addio ai 4 cilindri contestati dai puristi.

Leggi anche: Dinastia o déjà-vu? Montemesola al voto tra polemiche e memoria lunga

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.