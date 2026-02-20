Mondo ATA oggi parliamo di | Posizioni economiche tutto sulla prova finale E ti ricapitoliamo ciò che è successo in settimana Iscriviti gratuitamente

Oggi su Mondo ATA si approfondiscono le posizioni economiche e la prova finale, dopo che molti candidati hanno segnalato ritardi nelle assegnazioni. La causa principale sembra essere l’aumento delle domande e le modifiche ai criteri di valutazione, che hanno rallentato i processi di aggiornamento. Durante la settimana, sono stati pubblicati nuovi bandi e chiarimenti ufficiali, creando confusione tra i partecipanti. La newsletter si rivolge a chi lavora nella scuola, a chi aspetta di entrare in graduatoria e a chi si prepara alla prova finale.