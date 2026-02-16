Mondo ATA venerdì parliamo di | Posizioni economiche tutto sulla prova finale Iscriviti gratuitamente

Venerdì, “Mondo ATA” si concentra sulle posizioni economiche e sulla prova finale, perché molti lavoratori nel settore scolastico vogliono capire come vengono calcolati gli stipendi e cosa aspettarsi dall’esame finale. La newsletter fornisce informazioni pratiche e aggiornamenti utili, rivolgendosi a chi lavora nelle scuole, chi è in graduatoria e chi sogna di entrare nel settore. Iscriviti gratuitamente per non perdere gli approfondimenti di questa settimana.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. "Mondo ATA", venerdì 13 parliamo di: Carta ATA (cosa sappiamo) e punteggio 24 mesi. Venerdì 13 si parlerà di Carta ATA e punteggio 24 mesi.