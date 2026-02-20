Modesta proposta di ricetta per il calcio italiano che di questo passo peggiorerà sempre

Il calcio italiano sta attraversando una crisi a causa di una gestione poco efficace e di risultati sportivi deludenti. Con oltre 30 milioni di tifosi e ricavi che superano i 7 miliardi di euro, il settore rischia di perdere terreno rispetto ad altri campionati europei. Negli ultimi anni, molte società hanno subito cali di performance e problemi finanziari, mentre i diritti televisivi non sono più sufficienti a sostenere gli investimenti. Se la situazione resta invariata, il rischio è un ulteriore deterioramento del livello competitivo delle squadre italiane.

Modesta proposta di ricetta per il calcio italiano (che di questo passo, peggiorerà sempre) Il calcio in Italia con oltre 30 milioni di appassionati, 7 miliardi di ricavi e un impatto sul Pil pari a 12,4 miliardi di euro, non è solo uno dei passatempi preferiti degli italiani, ma è anche una industria rilevanti del Paese e, come tutte le industrie, morire se non rinnova il proprio prodotto ed allarga la sfera di interesse ad un più vasto numero di soggetti. In questi anni abbiamo assistito e continuiamo ad assistere ad una gestione dilettantesca del Calcio che ha prodotto figuracce e fallimenti: (i) assenza ripetuta dai mondiali di calcio, (ii) incapacità dei club a creare talenti, (iii) stadi vecchi se non addirittura, come ammesso da qualche presidente "cessi", (iv) gestione fallimentare della giustizia sportiva.