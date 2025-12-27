"Cosa si può fare per questa Nazionale, come si può tornare a non dover fare i playoff, ecc?" Alberto Angela ha posto questa domanda ad Alessandro Del Piero e la leggenda bianconera, campione del mondo con l'Italia ai Mondiali del 2006, ha risposto semplicemente: "Vincere. È la cosa più ovvia da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - La ricetta di Del Piero per superare la crisi del calcio italiano: "Bisogna vincere"

Leggi anche: Alessandro Del Piero: la biografia completa di Pinturicchio, leggenda della Juventus e del calcio italiano

Leggi anche: Del Piero e la scomparsa della tecnica nel calcio italiano. Ha davvero ragione lui?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La ricetta di Del Piero per superare la crisi del calcio italiano: "Bisogna vincere" - "Nelle difficoltà dobbiamo riuscire a trovare qualcosa di diverso, di nuovo", ha detto la leggenda bianconera a "Stanotte a Torino" ... torinotoday.it