Mani sul futuro a Modena borse e creazioni solidali per ricostruirsi una seconda possibilità

Dare valore alle mani, al lavoro e alle seconde possibilità. È questo lo spirito di "Mani sul futuro", il progetto promosso dal Lions Club Modena Romanica insieme alla "sartoria circondariale e circolare Manigolde" e al brand nazionale Egoitaliano.L’iniziativa coinvolge detenute e volontarie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Abruzzo, nuovi percorsi formativi per i minori detenuti: “Una seconda possibilità per ricostruire il futuro”

Leggi anche: 'Mani d'Autore: Creazioni tra Tessuti, Pietre e Riflessi' in Piazza Stazione Leopolda

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Prodotti sartoriali da donne detenute in centro a Modena col progetto 'Mani sul futuro'; Idea alloggi nelle ex Fonderie: Cento case a canoni agevolati. Così si rimedia ai tanti errori.

Prodotti sartoriali da donne detenute in centro a Modena col progetto 'Mani sul futuro' - Società: Promosso dal Lions Club Modena Romanica insieme alla sartoria circondariale Manigolde e al brand nazionale Egoitaliano; borse e creazioni fatte a mano, per ricostruirsi un futuro ... lapressa.it