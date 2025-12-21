Mani sul futuro a Modena borse e creazioni solidali per ricostruirsi una seconda possibilità
Dare valore alle mani, al lavoro e alle seconde possibilità. È questo lo spirito di "Mani sul futuro", il progetto promosso dal Lions Club Modena Romanica insieme alla "sartoria circondariale e circolare Manigolde" e al brand nazionale Egoitaliano.L’iniziativa coinvolge detenute e volontarie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Prodotti sartoriali da donne detenute in centro a Modena col progetto 'Mani sul futuro';
