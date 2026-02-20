Mo | Bbc ' Hamas tiene elezioni per la leadership'
Hamas organizza elezioni per scegliere un nuovo leader ad interim, secondo quanto annunciato da un alto funzionario palestinese alla Bbc. Le votazioni si tengono attualmente a Gaza, nella Cisgiordania occupata e tra i membri all’estero del movimento. L’obiettivo è trovare un sostituto temporaneo alla guida, che possa rappresentare l’organizzazione durante il periodo di transizione. La consultazione coinvolge diversi territori e fa parte di un tentativo di rafforzare la coesione interna. Le operazioni elettorali sono in corso e i risultati sono attesi a breve.
Londra, 20 feb. (Adnkronos) - Hamas sta tenendo elezioni per eleggere un nuovo leader ad interim. Lo ha dichiarato alla Bbc un alto funzionario palestinese, secondo cui le votazioni si stanno svolgendo a Gaza, nella Cisgiordania occupata e tra membri di Hamas all'estero. L'esito potrebbe indicare la direzione che il movimento intende prendere, soprattutto mentre gli Stati Uniti e altri mediatori discutono della governance di Gaza nel dopoguerra, degli sforzi di ricostruzione e del futuro status dei gruppi armati locali. Secondo la fonte, la popolazione di Gaza ha già espresso il proprio voto in segreto, ma non è chiaro se il processo si sia concluso altrove.🔗 Leggi su Iltempo.it
