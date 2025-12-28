Mo | Israele ' terrorismo beduino pericoloso quanto Hamas'

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terrorismo beduino rappresenta una minaccia significativa, paragonabile a quella del terrorismo jihadista. Entrambe le forme di estremismo alimentano tensioni e insicurezza nella regione, richiedendo un’attenzione approfondita e misure mirate per la stabilità. È fondamentale comprendere le dinamiche di questi fenomeni per affrontare efficacemente le sfide alla sicurezza di Israele e del Medio Oriente nel suo complesso.

Tel Aviv, 28 dic. (Adnkronos) - "Il terrorismo beduino non è meno pericoloso del terrorismo jihadista. Si tratta di terroristi con carte d'identità blu (israeliane) che sono armati e trascorrono il loro tempo libero nei covi terroristici di Hebron, Ramallah e Nablus, importando da lì donne e idee ideologiche estremiste". Lo ha scritto su X il Ministro del Patrimonio israeliano Amichay Eliyahu, aggiungendo che "dobbiamo applicare nei loro confronti le stesse misure che vengono utilizzate contro i terroristi di Hamas e della Jihad islamica, indipendentemente dal colore della loro carta d'identità, e preferibilmente prima". 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo israele terrorismo beduino pericoloso quanto hamas

© Iltempo.it - Mo: Israele, 'terrorismo beduino pericoloso quanto Hamas'

Leggi anche: Mo: ambasciatore Usa in Israele, 'violenza contro palestinesi in Cisgiordania è terrorismo'

Leggi anche: Mo: ambasciatore Usa in Israele, 'violenza contro palestinesi in Cisgiordania è terrorismo'

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Mo: ambasciatore Usa in Israele, 'violenza contro palestinesi in Cisgiordania è terrorismo' - L'ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee ha definito "terrorismo" l'ultima ondata di violenza da parte degli estremisti israeliani contro i palestinesi in ... iltempo.it

Mo: media, 'Israele fornirà prove a Usa che Hezbollah si sta riarmando' - Israele intende presentare al vice inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Morgan Ortagus, atterrato in Israele oggi, informazioni che dimostrerebbero ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.