Minori stranieri soli 3 milioni per percorsi personalizzati di studio e lavoro

Aattraverso i fondi del Programma Fse+ 20212027, la Regione mette a disposizione un nuovo avviso da 3 milioni di euro per favorire l’inclusione e l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati (Msna), mettendo a loro disposizione percorsi di formazione e l’acquisizione di competenze utili. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Minori stranieri soli, 3 milioni per percorsi personalizzati di studio e lavoro

Altre letture consigliate

Grande risultato della #Lega al Parlamento Europeo. Abbiamo ottenuto il diritto di fare rimpatriare nei paesi terzi sicuri i minori stranieri non accompagnati se diventano una minaccia per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico! Guarda il video - facebook.com Vai su Facebook

Minori stranieri soli: 18mila nelle strutture. Fondi a rilento ilsole24ore.com/art/minori-str… Vai su X

Minori stranieri non accompagnati: dalla Regione 9,5 milioni di euro per la loro formazione - Accogliere e sostenere i minori che arrivano soli nel nostro Paese significa offrire loro protezione e opportunità oggi, perché possano contribuire alla ... Da chiamamicitta.it

Minori stranieri soli: Siproimi/Sai, nel 2020 accolti più ragazzi dell’anno precedente. Quasi tutti uomini - I minori stranieri non accompagnati accolti nella rete Siproimi/Sai nel corso del 2020 sono stati complessivamente 5. Riporta agensir.it

Minori stranieri soli, l'assessora Conti: «Il sistema è a rischio. Il governo ci deve 16 milioni, Bologna e Modena più esposti» - «A rischio c’è la sostenibilità economica dell’intero sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati», a Bologna come in tutta la regione, dove l’ammanco complessivo per il mancato ... Secondo corrieredibologna.corriere.it

Minori stranieri soli: 18mila nelle strutture. Fondi a rilento - Posti insufficienti soprattutto nella seconda accoglienza che prevede la formazione. Scrive msn.com

Minori stranieri soli, lo Stato riduce i rimborsi, i Comuni chiedono aiuto - E' quello che si ritrovano ad affrontare i comuni italiani, nella gestione dei minori stranieri non accompagnati. Scrive rainews.it

Nascosti in Piena Vista: cosa accade ai minori stranieri soli a 18 anni - In occasione della Giornata Internazionale del Migrante, pubblichiamo il rapporto “Nascosti in Piena Vista”, che quest’anno si concentra sul compimento dei 18 anni e il passaggio alla vita adulta, ... Riporta savethechildren.it