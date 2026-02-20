Le sneakers marroni stanno dominando le strade di giorno in giorno. Questo successo deriva dalla loro versatilità e dal fatto che si abbinano facilmente a diversi stili. Le persone scelgono queste scarpe anche per la comodità che offrono, soprattutto nelle lunghe camminate quotidiane. Le passerelle di moda hanno anticipato questa tendenza, ma sono le città a confermarla. Passeggiando tra negozi e piazze, si notano sempre più outfit che completano le sneakers marroni, confermando la loro popolarità tra giovani e adulti.

Se non fossero bastate le sfilate per capire quale sarà il modello di punta del 2026: basta fare una passeggiata in città. Le sneakers marroni sono ovunque. Ai piedi delle insider, sotto i tailleur destrutturati, con i jeans wide leg o gli abiti leggeri da giorno. Hanno conquistato il guardaroba perché riescono dove molte altre falliscono: sono versatili come il nero, ma meno prevedibili. Facili da abbinare, ma più sofisticate. Dopo averle scelte, il passo successivo è imparare ad abbinarle come meritano. Perché il segreto del loro potenziale sta nei colori con cui le si indossano. Con i jeans (e il blu) non si sbaglia mai. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Minimal, chic, versatili: come abbinare le sneakers marroni

Come abbinare i collant a coste nell’inverno 2026 per aggiungere texture, profondità e un twist chic anche agli outfit più minimalI collant a coste sono un elemento versatile per arricchire gli outfit invernali.

Come abbinare i mocassini marroni in 5 look originali che riscrivono le regole dello stile classico nell’Inverno 2026Scopri come abbinare i mocassini marroni nell’Inverno 2026 attraverso cinque look originali e ben equilibrati.

35 Ways to Style Leather Jackets in Fall 2025 | Men's Fashion

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.