Come abbinare i collant a coste nell’inverno 2026 per aggiungere texture profondità e un twist chic anche agli outfit più minimal

I collant a coste sono un elemento versatile per arricchire gli outfit invernali. Scegliere il giusto abbinamento permette di aggiungere texture e profondità, anche a look minimal. In questa guida, vengono presentate cinque idee di stile per valorizzare questo dettaglio e creare ensemble eleganti e pratici per la stagione.

Come abbinare i collant a coste quando si vuole dare carattere anche al look più semplice? Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per trasformare un dettaglio caldo in un vero gesto di stile. Con la maxi camicia I collant a coste pesanti in maglia si prestano alla perfezione a essere indossati con pezzi più leggeri. Come la maxi camicia, che sulla calzamaglia a rilievo si trasforma in un mini dress casual chic. Con i sandali Un paio di strappy sandals anni '90, oppure delle mules con tacco. Sono questi i sandali ideali da indossare con i collant a coste in inverno.

