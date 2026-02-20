Milano Moda | 3 stilisti al debutto Olimpiadi e un Fashion Hub
Milano Moda ha visto il debutto di tre stilisti emergenti, portando freschezza alla tradizionale passerella. La settimana della moda si è svolta tra sfilate, eventi e l’apertura di un nuovo Fashion Hub, che mira a promuovere i giovani talenti del settore. Le serate si sono concentrate anche sulla presentazione delle collezioni autunnoinverno 2026-2027, attirando numerosi addetti ai lavori e appassionati. La manifestazione si chiude con una forte attenzione alle novità del panorama fashion.
Milano Moda: Debutti, Olimpiadi e un Rinnovato Fashion Hub al Centro della Scena. La settimana della moda milanese si è conclusa, portando con sé un ventaglio di novità, debutti e conferme per l’autunnoinverno 2026-2027. L’evento, che si è tenuto dal 24 febbraio al 1° marzo, ha oltre 160 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi speciali, consolidando il ruolo di Milano come una delle capitali mondiali del fashion. Quest’edizione è stata particolarmente significativa per i cambi al vertice di alcune delle case di moda più prestigiose e per un dialogo costante con l’atmosfera che circonda i Giochi olimpici invernali.🔗 Leggi su Ameve.eu
