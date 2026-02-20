Milano-Cortina Capuano Conai | Olimpiadi sostenibili? Direi di sì

Il rappresentante di Conai, Capuano, afferma che i Giochi Olimpici di Milano-Cortina sono stati sostenibili. Durante una conferenza, ha sottolineato come le strutture siano state realizzate riutilizzando materiali e riducendo gli sprechi. In particolare, ha citato il recupero di materiali di costruzione e l’uso di tecnologie ecologiche per ridurre le emissioni di CO2. Capuano ha anche osservato che la gestione dei rifiuti è stata più efficace rispetto alle precedenti edizioni. La sostenibilità sembra dunque essere stata una priorità concreta per gli organizzatori.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - I Giochi Invernali di Milano Cortina "mi sembra proprio siano stati sostenibili. Il bilancio lo fare alla fine, però devo dire di sì". Lo ha detto oggi il presidente del Conai, Ignazio Capuano, a margine della sigla del protocollo tra Coni e Conai per la sostenibilità degli eventi sportivi, oggi a Milano. Milano, ladro resta bloccato di notte nel caveau di una banca. Come finisce la storia La Russa è incredulo: “Sentenza abnorme e assurda. Sempre più difficile far rispettare la legge” GUARDA .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina, Capuano (Conai): "Olimpiadi sostenibili? Direi di sì" Leggi anche: Milano Cortina 2026, quanto sono sostenibili queste Olimpiadi invernali? Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Alysa Liu domina il ghiaccio a Milano Cortina 2026: anticonvenzionale, potente e autentica. Dal ritiro a 16 anni per riprendersi l'adolescenza, al ritorno trionfante: una campionessa che ha scelto di vivere prima di vincere. Leggi la storia: https://sl.famigliacristi - facebook.com facebook MILANO CORTINA | 9 ore in auto per tifare, la Norvegia ha il suo talismano. Svein Bergheim, 64 anni idolo sulle piste: tra selfie e spillette dedicate. #ANSA x.com