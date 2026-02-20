Milano Cortina 2026 | un' Olimpiade di genitori e figli

Francesca Lollobrigida ha conquistato il suo primo oro ai Giochi di Milano Cortina 2026, portando con sé il figlio Tommaso durante la premiazione. La vittoria si è svolta davanti a centinaia di spettatori, tra sorrisi e applausi, in un’atmosfera di festa familiare. Le immagini di madre e figlio che condividono il momento sono diventate virali sui social, mentre le atlete americane hanno continuato a portare avanti la competizione. La presenza di genitori e figli rende questa Olimpiade unica nel suo genere.

Dal pattinaggio al bob, dall'Italia agli Stati Uniti. La pista di Cortina porta le storie di due atlete, due donne che hanno superato i quarant'anni, due madri che le medaglie, di bronzo e d'oro, le hanno festeggiate con i bambini. Kaillie Armbruster Humphries, nata canadese e passata agli Usa dopo aver denunciato abusi e bullismo all'interno del team Canada, ha la sua storia scritta con i tatuaggi sulla pelle. Il figlio è nato nel 2024 ed era con lei a festeggiare la sua quinta medaglia olimpica nel bob, il secondo bronzo che si unisce a tre ori. Ha commosso il mondo intero il festeggiamento della 41enne Elana Meyers Taylor, che compete ai giochi da Vancouver 2010, ma che solo a Milano Cortina 2026 ha ottenuto l'oro.