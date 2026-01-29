Milano Cortina 2026 Fontana | Tante le aspettative non vedo l’ora di rivivere un’Olimpiade in casa

Da cdn.ilfaroonline.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arianna Fontana si prepara a rivivere un’Olimpiade in casa. La campionessa di short track, simbolo dello sport italiano, dice di sentire tante aspettative e non vede l’ora di tornare a gareggiare davanti al pubblico italiano. Con la sua esperienza, si candida a essere uno dei volti simbolo di Milano-Cortina 2026.

Milano – Arianna Fontana è una leggenda dello sport italiano. Una indiscussa colonna dell’Italia Team e della Nazionale di Short Track. Ha appena vinto un oro europeo a Tilburg nei 1500 metri, nell’ultima competizione in programma della stagione, prima delle Olimpiadi di Milano Cortina e ai Giochi di casa sogna di scrivere ancora una volta la storia. Era solo una giovanissima atleta quando a Torino 2006 vinse un bronzo in staffetta nei 3000 metri. L’inizio di una carriera sfolgorante che l’ha portata poi a partecipare ad altre 4 Olimpiadi. Per lei sono arrivate altre dieci medaglie (un bronzo a Vancouver 2010 nei 500 metri, un argento nei 500 metri e due bronzi nei 1500 e in staffetta dei 3000 metri a Sochi 2014, un oro nei 500 metri, un argento in staffetta nei 3000 metri e un bronzo nei 1500 metri a PyengChang 2018, un altro oro nei 500 metri e un argento nei 1500 metri e nella staffetta dei 2000 metri).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

