Milano Cortina 2026 il programma di oggi 20 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming

Il programma di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina, il 20 febbraio 2026, si concentra sulle competizioni che coinvolgono gli atleti italiani. Dopo una serie di risultati positivi, gli sportivi nazionali tornano in pista per conquistare medaglie e migliorare il bottino complessivo. La giornata si svolge tra sci alpino e bob, con alcune gare trasmesse in diretta su tv e streaming. Gli appassionati seguono con attenzione gli italiani che cercano di superare il limite delle 30 medaglie. La giornata si preannuncia intensa e ricca di emozioni.