Milano Cortina 2026 il programma di oggi 20 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming
Il programma di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina, il 20 febbraio 2026, si concentra sulle competizioni che coinvolgono gli atleti italiani. Dopo una serie di risultati positivi, gli sportivi nazionali tornano in pista per conquistare medaglie e migliorare il bottino complessivo. La giornata si svolge tra sci alpino e bob, con alcune gare trasmesse in diretta su tv e streaming. Gli appassionati seguono con attenzione gli italiani che cercano di superare il limite delle 30 medaglie. La giornata si preannuncia intensa e ricca di emozioni.
MilanoCortina, 20 febbraio 2026 – Tredicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi, venerdì 20 febbraio, gli azzurri tornano in gara per avvicinarsi all’obiettivo delle 30 medaglie (al momento, Italia a quota 26). In mattinata, occhio allo ski cross donne, con Jole Galli a caccia di un podio. Nel pomeriggio, tocca poi a Francesca Lollobrigida, a caccia di un tris che sarebbe storico nei 1500 metri. In serata, spazio invece allo short track con i 1500 metri: torna Arianna Fontana. Ecco programma, orario delle gare e dove vedere gli italiani in tv e streaming. Milano Cortina, italiani in gara oggi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno
Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 20 febbraio
