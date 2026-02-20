Milan tra tensione e il ritorno dei titolari | contro il Parma serve vincere
Il Milan affronta il prossimo weekend di Serie A dopo una serie di partite complicate che hanno generato tensione tra i tifosi. La squadra ha recuperato alcuni giocatori chiave che potranno dare una spinta decisiva. La vittoria contro il Parma diventa fondamentale per risollevare l’umore e migliorare la classifica. I tifosi aspettano con ansia questa occasione per vedere la squadra riprendere slancio e ritrovare fiducia. La partita si gioca tra poche ore.
Il Milan si presenta al prossimo weekend di Serie A con un mezzo sorriso che evidenzia la situazione attuale. Il pareggio contro il Como è stato considerato più un passo falso dei rossoneri, togliendo merito agli ospiti, costanti nel rendimento stagionale. La pressione dovuta alla distanza dal primo posto mette in cattiva luce tutto quello fatto da Allegri finora. Saelemaekers rivede una maglia da titolare, così come Rabiot. Ma l’attacco rimane un rebus. Il Milan tra tensione e risposta. A Milano sponda rossonera, è rimasto sullo stomaco il fine partita di mercoledì sera. Il mugugno che ha accompagnato l’uscita della squadra di Allegri dal campo, evidenzia l’amarezza attuale nell’aver inciampato contro Fàbregas.🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Milan, cosa serve per vincere lo Scudetto? L’analisi sulla stagione dei rossoneri di Allegri: statistiche e numeri
Leggi anche: Rikishi contro i prezzi folli dei biglietti WWE: “Serve vincere alla lotteria per andare allo show”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A, tensione nel post gara di Milan - Como 1907.Volano parole grosse tra Allegri e Fabregas; Tensione a San Siro: lite e insulti tra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri dopo Milan-Como; DECISIONE Tensione a San Siro: scintille tra Allegri e Fabregas durante Milan-Como; Allegri spiega cos'è successo con Fabregas. VIDEO.
Milan tra speranze e alta tensione. Allegri punta tutto su Rabiot e LeaoUn errore che può costare carissimo (quello di Mike Maignan), un colpo da fuoriclasse (quello di Leao, decisivo anche se a mezzo servizio), un’espulsione figlia di tensioni e recenti pregressi (quella ... ilgiorno.it
DECISIONE Tensione a San Siro: scintille tra Allegri e Fabregas durante Milan-ComoL’allenatore rossonero ha poi riconosciuto le qualità di Fabregas, definendolo un tecnico giovane con prospettive importanti. statoquotidiano.it
Nel finale di #MilanComo scoppia la tensione: #Fabregas ammette di aver trattenuto #Saelemaekers, #Allegri perde la calma e vola l’espulsione Nel post-partita le scuse, poi il faccia a faccia infuocato: “Sei un co**ne!” Tu da che parte stai #Milan #Com x.com
Fàbregas-Allegri, scintille dopo Milan-Como. Max: “Serve più rispetto”: siete d’accordo con l’allenatore rossonero Tensione in campo e tensione anche nel dopogara. Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas difficilmente andranno mai a cena insieme. G - facebook.com facebook