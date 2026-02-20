Il Milan affronta il prossimo weekend di Serie A dopo una serie di partite complicate che hanno generato tensione tra i tifosi. La squadra ha recuperato alcuni giocatori chiave che potranno dare una spinta decisiva. La vittoria contro il Parma diventa fondamentale per risollevare l’umore e migliorare la classifica. I tifosi aspettano con ansia questa occasione per vedere la squadra riprendere slancio e ritrovare fiducia. La partita si gioca tra poche ore.

Il Milan si presenta al prossimo weekend di Serie A con un mezzo sorriso che evidenzia la situazione attuale. Il pareggio contro il Como è stato considerato più un passo falso dei rossoneri, togliendo merito agli ospiti, costanti nel rendimento stagionale. La pressione dovuta alla distanza dal primo posto mette in cattiva luce tutto quello fatto da Allegri finora. Saelemaekers rivede una maglia da titolare, così come Rabiot. Ma l’attacco rimane un rebus. Il Milan tra tensione e risposta. A Milano sponda rossonera, è rimasto sullo stomaco il fine partita di mercoledì sera. Il mugugno che ha accompagnato l’uscita della squadra di Allegri dal campo, evidenzia l’amarezza attuale nell’aver inciampato contro Fàbregas.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, tra tensione e il ritorno dei titolari: contro il Parma serve vincere

Leggi anche: Milan, cosa serve per vincere lo Scudetto? L’analisi sulla stagione dei rossoneri di Allegri: statistiche e numeri

Leggi anche: Rikishi contro i prezzi folli dei biglietti WWE: “Serve vincere alla lotteria per andare allo show”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.