Rikishi contro i prezzi folli dei biglietti WWE | Serve vincere alla lotteria per andare allo show

Rikishi, WWE Hall of Famer, si è espresso sul costo crescente dei biglietti per gli eventi WWE, evidenziando come oggi sia difficile anche per lui, con un contratto Legends, aiutare amici e familiari a partecipare senza spendere cifre elevate. Durante il suo podcast, ha criticato l’aumento dei prezzi, sottolineando come l’ingresso alle arene richieda spesso di vincere una vera e propria lotteria.

Rikishi è stufo dei costi sempre più folli per assistere a uno show WWE. Durante il suo podcast, il WWE Hall of Famer si è scagliato contro l'attuale situazione dei biglietti per gli eventi dal vivo sotto l'era TKO, ammettendo che persino lui, nonostante un contratto Legends, fatica ad aiutare amici e familiari a entrare negli arena senza dover affrontare cifre assurde. E se pensavate che essere una leggenda garantisse qualche privilegio. ripensateci: "Persino i membri della mia famiglia. ormai non possiamo più. Di solito mi chiamavano per i biglietti, ma ora è troppo complicato. Ci sono mille passaggi, mille cavilli, bla bla bla.

