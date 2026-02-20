Milan-Torino tutte le informazioni necessarie sui tagliandi per la sfida contro i granata

Il Milan ha annunciato i dettagli per i tagliandi della partita contro il Torino, in programma a fine marzo. La società ha aperto la vendita dei biglietti, invitando i tifosi a prenotare in anticipo. Il match si svolgerà allo stadio San Siro, con un’ampia presenza di supporter rossoneri attesa. La vendita si svolge online e presso i punti autorizzati, per garantire un'ampia partecipazione alla partita.

Il Milan guarda già al futuro e proietta gli occhi verso l'ultimo appuntamento del mese di Marzo. I rossoneri scenderanno in campo contro il Torino nella 30esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Data e orari non sono ancora state definite ma, dalle ore 15 di venerdì 20 febbraio partirà la vendita per tutti gli abbonati. Ecco, di seguito, tutte le informazioni a riguardo: (Fonte acmiLan.com) - Nell'ultimo appuntamento casalingo del mese di marzo, il Milan scenderà in campo contro il Torino nella 30a giornata del campionato di Serie A. Sarà lo scontro numero 202: il bilancio vede 78 vittorie rossonere, 56 successi granata e 67 pareggi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

