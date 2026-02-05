Alessandro Del Piero dice che l’Inter ha il miglior avversario per vincere lo scudetto, il Milan. Ma non sono gli unici a dare fastidio ai nerazzurri. L’ex capitano della Juve aveva anche parole di apprezzamento per Rafael Leao, che può fare la differenza in questa stagione. La corsa al titolo è più aperta che mai, con diverse squadre pronte a giocarsi tutto fino all’ultimo.

Alessandro Del Piero, classe 1974, ex leggenda della Juventus, ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Tra i tanti temi dibattuti dall'ex capitano della 'Vecchia Signora', anche le recenti dichiarazioni di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan con un passato importante proprio nella Juve. Scudetto, è lotta tra Inter e Milan? Del Piero non concorda con Rabiot Rabiot, dopo Bologna-Milan 0-3 di martedì sera, infatti, ha dichiarato: "Se non fosse per noi, l'Inter sarebbe già da sola" e, pertanto, la lotta Scudetto sarebbe già conclusa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Del Piero: “Scudetto, Milan rivale numero uno dell’Inter. Ma non l’unica. Su Leao …”

Approfondimenti su Del Piero Inter

Del Piero si sbilancia sulla corsa scudetto e mette in guardia Yildiz.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Del Piero Inter

Argomenti discussi: Del Piero: Anti-Inter? Anche la Juventus è da Scudetto. Conceicao più di Leao. Yildiz trovi la sua strada; Campionato vivo solo grazie al Milan: Rabiot fa arrabbiare Del Piero; Del Piero: Yildiz è cresciuto, ma eviterei confronti con me. Per lo scudetto c'è anche la Juventus; Bologna - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT.

Del Piero: «Inter o Milan per lo scudetto? Così la Juve può tornare in corsa. Yildiz pensi ad essere unico». Le parole di PintuircchioDel Piero: «Inter o Milan per lo scudetto? Così la Juve può tornare in corsa. Yildiz pensi ad essere unico». Le parole di Pintuircchio In occasione di un evento esclusivo al Teatro Alcione di Milano, ... calcionews24.com

Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vistaPresente a Milano all'evento che celebra la collaborazione tra Haier e Lega Calcio Serie A, Alessandro Del Piero ha fornito la sua personale panoramica. tuttomercatoweb.com

Alex Del Piero crede nello Scudetto facebook

Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista" x.com