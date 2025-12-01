Non solo gol | Leao da centravanti trascina il Milan I numeri testimoniano quanto stia volando

Pianetamilan.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, sta diventando sempre più decisivo in posizione di centravanti del Milan di Massimiliano Allegri: i dati non mentono mai e testimoniano come abbia assimilato bene il cambio di ruolo sul campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

non solo gol leao da centravanti trascina il milan i numeri testimoniano quanto stia volando

© Pianetamilan.it - Non solo gol: Leao da centravanti trascina il Milan. I numeri testimoniano quanto stia volando

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gol leao centravanti trascinaCorSera: "Leao, professione centravanti: 'Sognare è gratis, ma è lunga'" - "Leao, professione centravanti: 'Sognare è gratis, ma è lunga'": titola così questa mattina il Corriere della Sera che parla della netta crescita nelle ... Si legge su milannews.it

Da indolente a cinico bomber: la nuova vita di Leao da centravanti - Dopo anni a giocare largo a sinistra, Rafael Leao, con l'arrivo in panchina di Max Allegri, è stato spostato più centralmente nell'attacco milanista, diventando una prima ... Segnala milannews.it

gol leao centravanti trascinaLeao, il Milan e Allegri si godono il “non centravanti” - Leao match winner del Milan contro la Lazio: Massimiliano Allegri si gode il suo attaccante in versione centravanti. Lo riporta newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Gol Leao Centravanti Trascina