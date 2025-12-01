Non solo gol | Leao da centravanti trascina il Milan I numeri testimoniano quanto stia volando

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, sta diventando sempre più decisivo in posizione di centravanti del Milan di Massimiliano Allegri: i dati non mentono mai e testimoniano come abbia assimilato bene il cambio di ruolo sul campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Non solo gol: Leao da centravanti trascina il Milan. I numeri testimoniano quanto stia volando

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Marchegiani: “Leao? Secondo me non si può esaltare la prestazione del centravanti del Milan che a San Siro tira in porta due volte. Non sono numeri che giustificano…a me Leao piace però secondo me va contestualizzato il discorso. Per me le sue qualità so - facebook.com Vai su Facebook

Giaccherini su Leao: "Il Milan ha trovato in lui il nuovo centravanti" Vai su X

CorSera: "Leao, professione centravanti: 'Sognare è gratis, ma è lunga'" - "Leao, professione centravanti: 'Sognare è gratis, ma è lunga'": titola così questa mattina il Corriere della Sera che parla della netta crescita nelle ... Si legge su milannews.it

Da indolente a cinico bomber: la nuova vita di Leao da centravanti - Dopo anni a giocare largo a sinistra, Rafael Leao, con l'arrivo in panchina di Max Allegri, è stato spostato più centralmente nell'attacco milanista, diventando una prima ... Segnala milannews.it

Leao, il Milan e Allegri si godono il “non centravanti” - Leao match winner del Milan contro la Lazio: Massimiliano Allegri si gode il suo attaccante in versione centravanti. Lo riporta newsmondo.it