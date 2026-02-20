Milan filtra questa sensazione sul rientro di Pavlovic | Allegri spera di riabbracciare il suo difensore per quella partita Retroscena

Strahinja Pavlovic si sta riprendendo da un infortunio e potrebbe tornare in campo presto. Allegri spera di poter contare sul suo difensore per la prossima partita, prevista tra due settimane. I medici del Milan hanno comunicato che Pavlovic sta facendo progressi significativi nel percorso di recupero e si allena con il gruppo da alcuni giorni. La sua presenza potrebbe rafforzare la linea difensiva rossonera, che ha mostrato alcune lacune nelle ultime uscite. I tifosi aspettano con ansia il suo rientro in campo.

