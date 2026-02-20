Milan-Como le polemiche arbitrali scatenano le proteste | le dichiarazioni che infiammano il web

Il risultato tra Milan e Como ha scatenato forti proteste a causa di decisioni arbitrali contestate. I tifosi e i tifosi dei due club si sono scagliati contro le scelte dell’arbitro, che hanno influenzato l’esito finale della partita. Le critiche si sono concentrate soprattutto su alcune sanzioni e rigori non concessi, che hanno acceso gli animi sui social e nei commenti dei commentatori sportivi. La discussione si è infiammata nelle ultime ore, con molte opinioni contrapposte sulla gestione dell’arbitraggio. La partita si è conclusa con tensioni ancora alte tra le due tifoserie.

Il clima attorno al Milan resta teso dopo il pareggio con il Como, con la dirigenza che avrebbe contattato i vertici dell'Associazione Italiana Arbitri per esprimere dissenso sulla gestione della partita. La notizia si è rapidamente diffusa sui social, in particolare sul profilo Instagram di Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano sportivo citato come fonte di rilievo nell'ambiente mediatico. Secondo indiscrezioni riportate da fonti principali, la richiesta formale alle authority arbitrarie sarebbe nata in chiave di chiarimento sulle decisioni ritenute penalizzanti per la squadra guidata da Paulo Fonseca.