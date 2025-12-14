Le maxi antenne scatenano le proteste

Le installazioni di maxi antenne 5G nelle colline di Castorano hanno suscitato proteste tra i cittadini. Due ripetitori sono stati recentemente posizionati nel territorio, uno vicino al cimitero e l’altro nell’area artigianale di Castel di Lama. La presenza delle antenne ha generato discussioni e richieste di chiarimenti da parte della comunità locale.

Antenne 5 G come funghi sulle colline di Castorano, scattata la petizione popolare. Due grossi ripetitori 5G, uno dietro l'altro hanno fatto la loro comparsa nei giorni scorsi nel territorio di Castorano; la prima a ridosso del cimitero, nella parte alta e l'altra nella zona artigianale a ridosso di Castel di Lama, entrambi installate sul suolo pubblico. "Abbiamo visto dei cartelli che annunciavano i lavori – sbottano alcuni cittadini –, poi subito dopo sono arrivati i camion e gli operai e nel giro di qualche giorno ci siamo ritrovati a poca distanza da casa con questo palo alto 35 metri dove ora devono montare i ripetitori.