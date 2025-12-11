Ex Milan Galli su Pulisic | Sta diventando un cecchino come lo era Van Basten ma…

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, commenta le prestazioni di Pulisic, accostandolo a Van Basten per alcune movenze. Nel corso di un'intervista su YouTube, Galli analizza il ruolo e il potenziale dell'attaccante statunitense, evidenziando similitudini e aspettative future.

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha rilasciato alcune parole ai microfoni del canale YouTube di Carlo Pellegatti su Pulisic, accostato per movenze a Marco Van Basten.

