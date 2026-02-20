Il Meteo Roma del 20 febbraio 2026 mostra un clima stabile con temperature in calo al mattino e aumento nel pomeriggio. La notte porta piogge e temporali sulla Liguria e sul versante tirrenico, con neve in alcune zone a quote tra 400 e 700 metri. Durante il giorno, il cielo rimane sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature si mantengono variabili tra Nord e Sud. Le previsioni indicano un cambiamento in arrivo nel corso della notte.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo in serata non velocità in generale aumento al settentrione con locali piogge sulla Liguria peggiora mela notte con pioggia e temporali spartineve fin verso 400 700 m al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito maggiori addensamenti sulla Toscana settentrionale al pomeriggio addensamenti nuvolosi sulla Toscana con locali piogge sono altrove di interrata numero di temperatura vento da Ovest pioggia nella notte sul versante tirrenico al sud a mattino ho tempo stabile console permanente maggiori addensamenti sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo tra la serata era notte nuvolosità in grado lamento sul versante tirrenico con piogge in arrivo specie nelle ore notturne temperature minime in generale diminuzione massime in calo al nord rialzo centro sud e sulle Isole maggiori e previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 20-02-2026 ore 19:15

