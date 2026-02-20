Metalmeccanici di Reggio Emilia | 100mila euro per donne vittime

A Reggio Emilia, un caso di violenza economica ha spinto i metalmeccanici a intervenire. La causa è stata la scoperta di una donna che si è trovata senza reddito a causa di abusi finanziari da parte del partner. In risposta, il sindacato ha deciso di devolvere 100mila euro per aiutare le vittime di questa forma di violenza. Il denaro sarà destinato a supportare donne che si trovano in difficoltà economica e che vogliono ricostruire la loro indipendenza. La decisione mira a offrire un aiuto concreto alle persone colpite.

Solidarietà in Metalmeccanica: Reggio Emilia Sostiene le Vittime di Violenza Economica con 100mila Euro. Reggio Emilia si conferma un territorio sensibile alle problematiche di genere. Oltre 100mila euro sono stati raccolti grazie a una straordinaria mobilitazione di lavoratori e aziende del settore metalmeccanico a sostegno del fondo "Autonomia" del centro antiviolenza Nondasola. L'iniziativa, partita da un gesto simbolico in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne del 2024, mira a fornire percorsi di emancipazione a donne vittime di violenza economica. Un Fenomeno Nascosto: La Violenza Economica e le Sue Conseguenze.