Novara dalla Fondazione Bpn oltre 100mila le donne vittime di violenza e per soggetti fragili

La Fondazione Banca Popolare di Novara ha destinato oltre 100 mila euro per sostenere donne vittime di violenza e soggetti fragili durante il Natale 2025, contribuendo a offrire loro supporto e solidarietà in un periodo di bisogno.

Oltre 100mila euro per il Natale di donne vittime di violenza e disagio e di soggetti femminili. Questo il dono della Fondazione Banca Popolare di Novara per il 2025. Dal 2002, anno della sua costituzione, la Fondazione ha erogato al territorio nel quale si dispiega la sua attività

