Mercato | ci saranno sorprese parola di Alessandro Magro

Da mondosport24.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Magro annuncia che il mercato riserverà sorprese, confermando l’interesse del Napoli Basket a rinforzare la squadra. Il coach spiega che il club sta lavorando duramente per arrivare a giocatori che possano fare la differenza in campo. La società ha già messo in atto alcune trattative con agenti e giocatori, senza svelare i nomi. Magro sottolinea che il progetto è chiaro: puntare a risultati concreti e mantenere un livello competitivo elevato. La stagione si avvicina e le novità non tardano ad arrivare.

Il percorso di Napoli Basket viene presentato come un percorso definito, orientato a risultati concreti e a una competitività costante. L’attenzione è centrata su un progetto strutturato e su una gestione responsabile del minutaggio, con l’obiettivo di elevare l’asticella senza compromettere l’equilibrio del gruppo. In questa fase, l’accento è sul progetto piuttosto che sul mercato. Il club manifesta grande disponibilità ad accompagnare il percorso e a sostenere le scelte tecniche. Si parla di un progetto molto serio, orientato a rafforzare la competitività nel tempo e a costruire basi solide per il futuro.🔗 Leggi su Mondosport24.com

mercato ci saranno sorprese parola di alessandro magro
© Mondosport24.com - Mercato: ci saranno sorprese, parola di Alessandro Magro

Leggi anche: Pronostico Algeria-Sudan: stavolta non ci saranno sorprese

Leggi anche: Hunger Games, in arrivo il nuovo film della saga (e ci saranno grosse sorprese)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli, Magro: Mercato? Ci saranno sorprese; Approfondimenti di Ualifi Araújo(@ualifiaraujo); Lo schieramento del 2027 secondo Jorge Martin; Per Aberdeen Investments l'anno del Cavallo cinese riserverà nuove sorprese.

mercato ci saranno sorprese«Ci saranno sorprese»: Magro anticipa la rivoluzione nel roster di NapoliCoach Alessandro Magro commenta la sconfitta del Napoli Basket nel quarto di finale contro la Virtus Bologna (QUI la cronaca completa): Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. pianetabasket.com

mercato ci saranno sorpreseNapoli Basket subito eliminato dalla Coppa Italia, coach Magro annuncia sorprese di mercato: out Simms, sotto osservazione BoltonSconfitta per la Guerri Napoli che cede ai Campioni d’Italia della Virtus Bologna per 83-73, nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia, in corso di svolgimento all’Inalpi Arena di Torino. msn.com