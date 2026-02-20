Mercato | ci saranno sorprese parola di Alessandro Magro

Alessandro Magro annuncia che il mercato riserverà sorprese, confermando l’interesse del Napoli Basket a rinforzare la squadra. Il coach spiega che il club sta lavorando duramente per arrivare a giocatori che possano fare la differenza in campo. La società ha già messo in atto alcune trattative con agenti e giocatori, senza svelare i nomi. Magro sottolinea che il progetto è chiaro: puntare a risultati concreti e mantenere un livello competitivo elevato. La stagione si avvicina e le novità non tardano ad arrivare.

Il percorso di Napoli Basket viene presentato come un percorso definito, orientato a risultati concreti e a una competitività costante. L'attenzione è centrata su un progetto strutturato e su una gestione responsabile del minutaggio, con l'obiettivo di elevare l'asticella senza compromettere l'equilibrio del gruppo. In questa fase, l'accento è sul progetto piuttosto che sul mercato. Il club manifesta grande disponibilità ad accompagnare il percorso e a sostenere le scelte tecniche. Si parla di un progetto molto serio, orientato a rafforzare la competitività nel tempo e a costruire basi solide per il futuro.