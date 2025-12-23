Pronostico Algeria-Sudan | stavolta non ci saranno sorprese

L'incontro tra Algeria e Sudan, valido per la fase a gironi della Coppa d’Africa, si disputa mercoledì alle 16:00. In questa pagina troverai tutte le informazioni utili, tra cui diretta tv, notizie, statistiche, formazioni probabili e il pronostico, per seguire l’evento con attenzione e chiarezza.

Algeria-Sudan è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 16:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Campione d’Africa per la seconda volta sei anni fa, nel 2019, l’ Algeria è stata la grande delusione delle ultime due edizioni. Nel 2022 e nel 2024 le Volpi del Deserto, a sorpresa, non sono riuscite a passare neppure la fase a gironi nonostante partissero tra le principali favorite per la vittoria finale. Status che si portano dietro, ovviamente, anche quest’anno, sull’onda della qualificazione alla prossima Coppa del Mondo: nel proprio girone, stravinto con 7 punti di vantaggio sulla seconda, i Fennecs non hanno avuto rivali ed hanno staccato il pass per il Nordamerica (sorteggiate nel gruppo J coi campioni in carica dell’Argentina, la Giordania e l’Austria). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

