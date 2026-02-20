Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | la Germania si porta alle spalle dell’Italia

La Germania ha conquistato più medaglie rispetto all’Italia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che si sono svolte tra il 4 e il 22 febbraio. La causa di questa differenza risiede nelle numerose vittorie nelle discipline di sci alpino e biathlon, dove gli atleti tedeschi hanno dominato le competizioni. La cerimonia di apertura ha coinvolto migliaia di spettatori, mentre le prime medaglie sono state distribuite già il primo weekend. La lotta tra le nazioni continua a tenere alta la tensione tra gli appassionati di sport invernali.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.