McIntyre si scaglia contro Punk e Reigns in difesa di SmackDown

Darren McIntyre ha criticato duramente CM Punk e Roman Reigns dopo che Reigns ha scelto Punk come avversario per WrestleMania 42, nel post Raw dopo il Royal Rumble. McIntyre ha accusato i due wrestler di manovre strategiche per attirare l’attenzione e di aver creato tensioni inutili. La rivalità si fa sempre più accesa, mentre i fan seguono con interesse gli sviluppi tra i protagonisti. La situazione si sta surriscaldando proprio in vista dell’evento principale.

Nel post Raw successivo al Royal Rumble, la designazione di CM Punk come avversario di WrestleMania 42 da parte di Roman Reigns ha innescato una serie di frecciatine taglienti rivolte sia a Drew McIntyre sia all'intero roster di SmackDown, offrendo una cornice di asprezza tra brand e titolo mondiale. La discussione attorno al valore dello show blu ha alimentato una narrativa di rivalità ormai percepita come acuta tra due universi della stessa federazione. McIntyre ha evitato i commenti personali, ma ha reagito con veemenza non appena è emerso uno sminimento del valore della cintura e dello show.