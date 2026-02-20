Drew McIntyre risponde a Reigns e Punk | Le critiche personali non mi toccano ma SmackDown va rispettato
Drew McIntyre ha commentato le recenti frecciate di Roman Reigns e CM Punk, affermando che le critiche personali non lo colpiscono. Tuttavia, ha sottolineato che il rispetto per lo show SmackDown e il suo titolo rimane fondamentale. McIntyre ha spiegato di non lasciarsi disturbare dalle parole degli avversari, ma di voler comunque difendere l’onore dello show. La sua posizione si fa chiara: per lui, il rispetto del palcoscenico è essenziale e non si discute. La scena si prepara a nuovi confronti in WWE.
Drew McIntyre non sta certo perdendo il sonno per le frecciatine ricevute da Roman Reigns e CM Punk, ma quello che è stato detto su SmackDown e sul titolo è tutta un'altra storia. Dopo la puntata di RAW successiva alla Royal Rumble, in cui Reigns ha scelto Punk per WrestleMania e entrambi hanno lanciato stoccate verbali contro McIntyre, contro l' Undisputed WWE Championship e contro SmackDown in generale, lo scozzese ha risposto con un messaggio infuocato rivolto a tutto lo spogliatoio. McIntyre scuote lo spogliatoio: "SmackDown è lo show principale". Intervenendo a Busted Open Radio, McIntyre ha chiarito che gli attacchi personali non lo hanno minimamente scalfito: "Quella è stata la parte che mi ha davvero colpito.
DREW MCINTYRE È FINALMENTE CAMPIONE!
