Mauro Guerra cita Tortora L’ex veterinario ha postato lo storico discorso dell’innocenza

Il nome di Enzo Tortora torna al centro dell’attenzione dopo che Mauro Guerra ha condiviso il suo discorso del 15 settembre 1986, giorno in cui dichiarò la propria innocenza. La causa di questa scelta riguarda l’ingiusta detenzione e l’ormai celebre intervento pubblico che ha commosso l’Italia. Quel discorso, pronunciato prima del definitivo assolta, testimonia la fermezza di Tortora di fronte alle accuse infondate. Guerra ha pubblicato il video originale, riaccendendo il dibattito sulla giustizia e sulla difficile battaglia dell’ex conduttore televisivo.

Era il 15 settembre 1986. E un determinatissimo Enzo Tortora, in attesa della sentenza con cui la corte d'appello di Napoli lo avrebbe poi assolto con formula piena dall'accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico per la quale era stato arrestato il 17 giugno 1983, pronunciò un discorso rimasto sui libri di storia. Questo. "Ho fiducia - scandì a favore di microfono guardando la corte e agitando all'aria i suoi occhiali da lettura -. Io sono innocente, lo grido da tre anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io spero, dal profondo del cuore, che lo siate anche voi".