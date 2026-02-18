Processo Mauro Guerra arriva una condanna a 4 anni per l' ex veterinario
Mauro Guerra, ex veterinario di Ravenna, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di carcere. La sentenza arriva dopo un processo durato mesi, durante il quale sono state contestate accuse di maltrattamenti e uccisione di animali. Guerra era stato arrestato nel 2022, dopo che alcune segnalazioni avevano portato le forze dell'ordine a indagare sulle sue condotte. La decisione del giudice si basa su prove raccolte durante le indagini e testimonianze di testimoni. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.
Questa la sentenza del Tribuanel di Ravenna contro l'ex veterinario di San'Antonio. La procura aveva chiesto una condanna a 13 anni. La difesa: "Siamo sempre più convinti della gravissima ingiustizia che ha colpito Mauro Guerra e la sua famiglia" Arriva una condanna a 4 anni e 2 mesi per l'ex veterinario ravennate Mauro Guerra. Questa la sentenza emessa mercoledì dal Tribunale di Ravenna a esito di un lungo processo che vedeva Guerra accusato di oltre venti capi d'imputazione, fra cui maltrattamento e uccisione di animali, detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti speciali, falsificazione di libretti sanitari, frode in commercio e reati tributari.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Radiato dall’albo Mauro Guerra, il veterinario del “caso Balto”. Attesa per la sentenza: chiesti 13 anni e 4 mesi di reclusioneMauro-Guerra L’ex veterinario Mauro Guerra, protagonista del caso Balto, aspetta la sentenza dopo il processo che lo vede accusato di maltrattamenti e uccisioni di animali, oltre a reati come detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti e frode in commercio.
Mauro Guerra radiato dall'ordine, rinviata la decisione sul ricorso del veterinario: "Vediamo come va a finire"Oggi era il giorno in cui si doveva decidere se Mauro Guerra sarebbe stato radiato dall’ordine dei veterinari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Processo Mauro Guerra, arriva una condanna a 4 anni per l'ex veterinarioQuesta la sentenza del Tribuanel di Ravenna contro l'ex veterinario di San'Antonio. La procura aveva chiesto una condanna a 13 anni. La difesa: Siamo sempre più convinti della gravissima ingiustizia ... ravennatoday.it
L’ex veterinario Mauro Guerra condannato a 4 anni e 2 mesiIl veterinario ravennate Mauro Guerra è stato condannato in primo grado dal tribunale di Ravenna a 4 anni e 2 mesi di reclusione al termine di un processo ... ravennaedintorni.it
Mauro Guerra, veterinario al centro del “caso Balto”, è stato radiato in via definitiva dall’Ordine. In attesa della sentenza del processo, la Procura ha chiesto per lui 13 anni e 4 mesi di reclusione per una lunga serie di reati, dal maltrattamento e uccisione di ani facebook
Accogliamo con soddisfazione la conferma definitiva della radiazione del veterinario Mauro Guerra di Ravenna dall’Ordine professionale. Un provvedimento grave e necessario, che riconosce la gravità delle condotte contestate e tutela finalmente gli animali x.com