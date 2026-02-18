Processo Mauro Guerra arriva una condanna a 4 anni per l' ex veterinario

Mauro Guerra, ex veterinario di Ravenna, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di carcere. La sentenza arriva dopo un processo durato mesi, durante il quale sono state contestate accuse di maltrattamenti e uccisione di animali. Guerra era stato arrestato nel 2022, dopo che alcune segnalazioni avevano portato le forze dell'ordine a indagare sulle sue condotte. La decisione del giudice si basa su prove raccolte durante le indagini e testimonianze di testimoni. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Questa la sentenza del Tribuanel di Ravenna contro l'ex veterinario di San'Antonio. La procura aveva chiesto una condanna a 13 anni. La difesa: "Siamo sempre più convinti della gravissima ingiustizia che ha colpito Mauro Guerra e la sua famiglia" Arriva una condanna a 4 anni e 2 mesi per l'ex veterinario ravennate Mauro Guerra. Questa la sentenza emessa mercoledì dal Tribunale di Ravenna a esito di un lungo processo che vedeva Guerra accusato di oltre venti capi d'imputazione, fra cui maltrattamento e uccisione di animali, detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti speciali, falsificazione di libretti sanitari, frode in commercio e reati tributari.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Radiato dall’albo Mauro Guerra, il veterinario del “caso Balto”. Attesa per la sentenza: chiesti 13 anni e 4 mesi di reclusioneMauro-Guerra L’ex veterinario Mauro Guerra, protagonista del caso Balto, aspetta la sentenza dopo il processo che lo vede accusato di maltrattamenti e uccisioni di animali, oltre a reati come detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti e frode in commercio.

Mauro Guerra radiato dall'ordine, rinviata la decisione sul ricorso del veterinario: "Vediamo come va a finire"Oggi era il giorno in cui si doveva decidere se Mauro Guerra sarebbe stato radiato dall’ordine dei veterinari.

