Lorenzo Sonego ha deciso di rinunciare all’ATP 500 di Rio de Janeiro, probabilmente a causa di un problema fisico. La sua assenza impedisce un possibile confronto con Matteo Berrettini, che si era qualificato per il torneo brasiliano. Il giocatore italiano ha inviato una comunicazione ufficiale all’organizzazione, lasciando in sospeso una sfida molto attesa dagli appassionati.

Lorenzo Sonego ha comunicato all’organizzazione dell’ATP 500 di Rio de Janeiro che non giocherà il torneo. A tenere lontano il torinese dal Brasile problemi al polso non meglio specificati, ma che sono sufficienti a tenerlo fuori da quella che poteva anche essere una gran bella prospettiva. Sonego, infatti, era destinato a giocare il derby con Matteo Berrettini al primo t urno. Ovviamente questa prospettiva non è più tale: al posto del piemontese andrà in campo il cileno Tomas Barrios Vera, che aveva perso nell’ultimo turno delle qualificazioni contro il croato Dino Prizmic. Ad oggi la situazione degli italiani fuori dal circuito per infortuni non è particolarmente rosea: oltre a Sonego c’è anche Lorenzo Musetti del quale non è ancora ben chiaro il giorno in cui tornerà sui campi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Sonego si cancella da Rio de Janeiro, niente derby con Matteo Berrettini

Lorenzo Sonego partecipa a Rio de Janeiro il 16 febbraio

Il torneo ATP di Rio de Janeiro, che dalla sua prima edizione nel 2014 si è inserito nel circuito come evento ATP 500, ha già annunciato il primo derby italiano tra Sonego e Berrettini.

