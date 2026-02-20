MasterChef 15 | Zucca amara sogno infranto per il dentista
Alessandro Segantini, dentista genovese di 44 anni, ha visto sfumare il suo percorso a MasterChef 15 il 19 febbraio, quando si è dovuto arrendere a un passo dalla finale. La sua passione per la cucina aveva alimentato le sue speranze di vincere, ma un piatto sbagliato durante l’ultima prova ha messo fine alla sua avventura. La sua eliminazione ha lasciato i compagni e il pubblico sorpresi, mentre lui si prepara a tornare alla sua attività di odontoiatra.
MasterChef 15: La Zucca Amara Spegne il Sogno del Dentista Alessandro Segantini. Il sogno di Alessandro Segantini, dentista genovese di 44 anni, si è interrotto giovedì 19 febbraio a un passo dalla finale di MasterChef 15. L’eliminazione è avvenuta durante la semifinale del celebre cooking show a causa di un errore nella preparazione di un piatto a base di zucca, un ingrediente particolarmente complesso da gestire. Nonostante la sconfitta, il concorrente ha espresso serenità e gratitudine per l’esperienza vissuta. Un Percorso Inaspettato: Da Dentista a Cuoco per Passione. La partecipazione di Alessandro a MasterChef 15 ha rappresentato una scommessa personale, un modo per esplorare una passione coltivata da tempo e sfidare i preconcetti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della penultima puntata
MasterChef 15, il genovese Alessandro eliminato in semifinale: la commozione di Cannavacciuolo
Alessandro è stato uno dei migliori della Masterclass, ma il suo percorso si è interrotto a causa di una zucca troppo amara: Spero per te - gli ha detto lo chef Antonino Cannavacciuolo - che sul palco della Michelin chiameranno il tuo nome.
MasterChef 15, Alessandro eliminato in lacrime in semifinale. Cannavacciuolo commosso: "Spero che un giorno sul palco della Michelin chiameranno il tuo nome". La semifinale di MasterChef Italia 15 è andata in onda giovedì 19 febbraio 2026